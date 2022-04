Gamification : concept et rôle dans l’industrie du jeu en ligne

La gamification est un concept qui intègre le challenge lié au jeu dans un domaine qui n’est normalement pas ludique. L’idée est que l’homme, dans l’utilisation d’un produit ou d’un service, surpasse son niveau habituel grâce à un booster intégré dans le processus. Ce booster peut être une récompense, un palier à franchir, une interaction que l’on sollicite de sa part ou autre. Si ce concept est utilisé hors du cadre des jeux, il peut bien évidemment l’être aussi à l’intérieur, l’idée étant d’apporter une touche particulière aux activités jugées solitaires. Parlons de son apport dans l’industrie du jeu en ligne.

Comprendre le principe de la gamification

Vous avez certainement entendu parler des miles que vous accumulez à chaque fois que vous prenez l’avion. Ou encore, des points de fidélité que vous obtenez en achetant un bien ou un service et qui vous donnent droit à des avantages plus tard. Tous ces dispositifs sont basés sur la gamification. Dans le concept, il y a la notion de ‘’game’’ (jeu en français) qui vient titiller les sens de l’acheteur ou du consommateur afin de l’encourager à s’exprimer d’avantage vis-à-vis d’un produit ou service. L’objectif premier est de s’ancrer dans la psychologie du consommateur, puis de le fidéliser.

Bien évidemment, la gamification est intrinsèquement liée aux jeux. Son usage en dehors de cette industrie vise donc un objectif commercial. Mais il faut dire qu’en dehors de l’aspect commercial, il y a aussi une volonté manifeste de divertir le consommateur, de donner du peps à une activité simple. Dans l’industrie du jeu, elle est aussi exploitée dans la manière de consommer les jeux. En dehors des produits, il y a toute l’atmosphère du jeu, les conditions de divertissement qui font appel à la gamification afin de sortir le joueur du train-train habituel.

La gamification dans le jeu en ligne

Les jeux en ligne, principalement ceux de casino, ont une belle côte depuis un certain nombre d’années. Mais ils ont aussi la ‘’mauvaise’’ réputation de créer des joueurs isolés, cloitrés chez eux et qui vivent souvent en solo le plaisir du jeu. Le rôle de gamification ici étant de créer une ambiance sociale virtuelle, qui titille le plaisir du joueur plus que d’habitude. Il ne s’agira plus seulement de savourer en solo ses victoires devant son ordinateur, son Smartphone ou sa tablette, mais de les partager avec sa communauté. A cet effet, l’une des caractéristiques les plus attrayantes de la gamification est peut-être le fait qu’elle offre à ses joueurs une plate-forme pour interagir avec des joueurs partageant les mêmes idées dans des communautés multi-joueurs. En fait, grâce à cette technologie innovante dans le jeu, il est possible d’écraser l’idée préconçue selon laquelle ceux qui aiment les machines à sous en ligne – ou les jeux d’argent en ligne en général – ont tendance à être des reclus sociaux.

Outre la fédération d’une communauté plus interactive, la gamification a permis d’intégrer d’autres atouts tels que la création d’avatars personnalisés, les classements dans les jeux, des tournois plus dynamiques, des fonctionnalités personnalisables, etc. l’idée étant de solliciter l’engagement du joueur plus que d’habitude.

Dans un monde où les nouveautés sont constamment apportées à l’industrie afin d’améliorer l’environnement du jeu, la gamification apparait comme une solution de plus pour briser les barrières entre le jeu physique et virtuel. Il y a quelques années, les jeux de croupiers en direct ont révolutionné l’industrie du casino. La gamification s’attaque désormais à ces jeux intrinsèquement solos (machines à sous, jeux d’arcade, etc) pour apporter aux joueurs, une expérience améliorée du casino en ligne.

La gamification intervient aussi dans la conception des jeux

Autre apport significatif de la gamification dans l’industrie du casino en ligne, c’est le fait que les jeux aient désormais des fonctionnalités qui augmentent le challenge de façon exponentielle. C’est le propre naturel des jeux de challenger le joueur, mais l’expérience de la gamification classique permet de pousser le plaisir plus loin, grâce à des fonctionnalités plus évolutives, plus modernes. A titre d’exemple, on pourrait citer les effets spéciaux et la technologie 3D intégrés dans les machines à sous. Ou encore, les fonctionnalités bonus et de niveau, qui rendent le jeu plus immersif, plus engageant. Les machines à sous, qui d’habitude étaient ordinaires et à la limite insipides dans le fonctionnement, viennent désormais avec des caractéristiques plus poussées.

Chaque développeur utilise les tendances les plus récentes pour améliorer ses jeux, de quoi offrir plus de sensations aux amateurs. D’ailleurs, de nos jours, il ne s’agit plus de choisir une machine à sous au hasard, mais de voir son concept général, son gameplay, et surtout, la façon dont le logiciel créateur aborde le sujet grâce aux fonctionnalités intégrées dans le jeu. C’est tout cela qui procurera le plaisir aux joueurs, avant que l’on ne aboutisse aux paiements.