Insolite : un salarié d’Apple a volé 10 millions de dollars en 10 ans

D’après nos confrères d’Ars Technica, un salarié d’Apple a volé plus de 10 millions de dollars en l’espace de 10 ans, et ce à l’insu de tous.

En 2008, Dhirendra Prasad a rejoint l’équipe de la Pomme. Il était affecté à la division qui commande les pièces détachées pour les centres de réparation agréés. Après quelques mois, il a commencé à détourner de l’argent, avec l’aide de Robert Gary Hanse et Don M. Baker, deux gérants de fournisseurs d’Apple.

Chez Apple, le travail de Dhirendra consistait à établir la liste des pièces détachées dont les centres de réparation ont besoin avant de les commander auprès des fournisseurs. Le salarié recevait des devis et sélectionnait les sociétés avec lesquelles collaborer. Il était dans une position de pouvoir et favorisait toujours les deux hommes pré-cités, Robert Gary Hanse et Don M. Baker. En contrepartie, Dhirendra recevait des commissions.

En plus du vol, l’accusé a essayé de blanchir l’argent volé. Le ministère public indique que Dhirendra aurait acheté cinq propriétés et investi dans plusieurs contrats d’assurance vie, retraite et investissements.

Dhirendra, Don M. Baker et Robert Gary Hanse risquent entre 20 et 25 ans de prison. Pour le moment, le procès est toujours en cours.