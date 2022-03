Un MacBook Air 15 pouces pour 2023 ?

Apple développe un MacBook Air de 15 pouces qui pourrait sortir en 2023, selon une étude partagée aujourd’hui par Display Supply Chain Consultants dans son rapport trimestriel.



Le rapport complet est réservé aux professionnels du secteur des écrans, mais l’analyste Ross Young a fourni quelques informations sur ce que l’on peut attendre. Apple travaille sur un MacBook Air d’environ de 15 pouces “légèrement plus grand”, qui devrait être lancé aux côtés d’un MacBook Air 13 pouces.

Selon Young, le MacBook Air 15 pouces devrait sortir en 2023, mais on ne connaît pas la date de lancement précise. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un nouveau MacBook Air 15 pouces, Mark Gurman de Bloomberg ayant déjà déclaré l’année dernière qu’Apple travaillait sur un tel laptop.

MacBook Air 15 pouces : une idée d’Apple de longue date

Les courriels internes d’Apple qui ont été publiés lors du procès Epic Games contre Apple indiquent également qu’Apple a envisagé un MacBook Air plus grand de 15 pouces dès 2008, mais a préféré opter pour le modèle plus petit de 13 pouces.

On s’attend à ce qu’Apple présente cette année une version redessinée du MacBook Air, avec de nouvelles options de couleurs et l’abandon du design “effilé”, mais la taille de l’écran (13 pouces) devrait rester la même. Il serait surprenant qu’Apple présente une refonte totale en 2022, puis une version redessinée plus grande du MacBook Air en 2023, mais c’est une possibilité.