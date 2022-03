Ray-Ban Stories : sortie en France prévue le 14 avril

À partir du 14 avril 2022, les Français pourront commander les lunettes connectées de Meta, Ray-Ban Stories. L’accessoire permet à l’utilisateur de prendre des photos, des vidéos et même de passer des appels.

En septembre 2021, Meta a sorti les Ray-Ban Stories aux USA, au Canada et au Royaume-Uni. À partir du 14 avril, elles seront enfin disponibles en France, mais aussi en Espagne, en Autriche et en Belgique. Pour commander la paire, comptez tout de même 329 euros pour le modèle le plus abordable.

Les lunettes connectées de Meta embarquent 2 objectifs de 5 mégapixels, ce qui permet à l’utilisateur de prendre des photos et des vidéos relativement correctes (à l’aide de sa voix !). Les Ray-Ban Stories permettent de prendre une vidéo de 30 ou 60 secondes en continu.

Par ailleurs, l’appareil est équipé d’un bouton de capture à trois microphones, ce qui permet de passer des appels en laissant son téléphone dans sa poche ou son sac.

Les Ray-Ban Stories sont liées à l’application Facebook View. Ainsi, l’utilisateur peut éditer les photos et vidéos prises ou encore les partager sur ses médias sociaux. L’application est disponible sur iOS et Android.

Notons que le géant américain propose trois modèles de Ray-Ban Stories. De plus, Meta souhaite personnaliser les lunettes en lançant de nouveaux coloris et de nouveaux types de verres dans le futur.