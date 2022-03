iOS 15.4 est disponible : quelles nouveautés ?

Après plusieurs semaines de tests, Apple a enfin sorti ce lundi la version 15.4 de son iOS. Découvrons ensemble les nouveautés qui s’ajoutent à celle permettant de déverrouiller son iPhone avec un masque !

Avec cette mise à jour, Wallet prend en charge nativement les certifications de vaccination européens. Par ailleurs, la Pomme a introduit plusieurs nouveautés à AirTag, dont une alerte anti-harcèlement au premier allumage.

Sur Apple Podcasts, de nouveaux filtres ont été ajouté pour permettre aux utilisateurs de trouver facilement le contenu qui leur correspond le plus. Sur Apple Card, on retrouve un nouveau widget affichant le solde et les dépenses.

Pour le trousseau iCloud, l’utilisateur peut ajouter des notes pour chacun de ses mots de passe. Il peut aussi masquer les avertissements de sécurité iOS s’affichant pour les codes montrant des failles de sûreté potentielles. Les équipes ont également amélioré le sélecteur de compte.

En lançant iOS 15.4, Apple a corrigé un bug important de confidentialité. Il s’agit d’une faille de sécurité qui permettait aux serveurs de la firme de recevoir des enregistrements audio de Siri et de Dictée, même si l’utilisateur n’avait pas permis de partager ce genre d’informations.

Pour la photo, la nouvelle version d’iOS inclut la recherche visuelle, ce qui permet d’identifier les objets sur les photos et images.

Sur Safari, le code source fait référence à des pages en mode de nuit. Le navigateur pourrait afficher certaines pages en mode clair ou sombre.