Les VPN en Russie explosent depuis le début de la guerre en Ukraine

Les Russes téléchargeraient des services VPN de l’App Store et de Google Play à une vitesse record pour contourner les restrictions sur les plateformes de médias sociaux et d’autres sites web.

Appfigures rapporte qu’au 1er mars, “les applications VPN les plus populaires en Russie ont connu une hausse des téléchargements de plus de 1200%” sur l’App Store comme sur le Google Play.

Cette augmentation aurait fait passer le nombre de téléchargements quotidiens de 10 000 à plus de 500 000 en une seule journée. Touours selon Appfigures, les meilleures applications VPN ont été téléchargées plus de 1,3 million de fois rien qu’en Russie entre le 24 février, date à laquelle le pays a envahi l’Ukraine, et le 4 mars.

La Russie a bloqué l’accès à Facebook (et apparemment à Twitter) en raison d’une prétendue “discrimination à l’encontre des médias et des ressources d’information russes” à la suite de son invasion de l’Ukraine. Les Russes n’ont d’autre choix que d’utiliser des VPN pour contourner ces restrictions s’ils veulent pouvoir continuer à visiter ces plateformes.

Les VPN peuvent également être utilisés pour visiter des sites web qui bloquent le trafic en provenance de Russie en faisant croire que la connexion provient d’un autre pays.