Apple prépare un adaptateur secteur 30W plus petit avec un nouveau design

Apple pourrait commercialiser un nouvel adaptateur secteur 30W avec un nouveau design en 2022, a déclaré l’analyste Ming-Chi Kuo dans un récent tweet.

Selon Ming-Chi Kuo, l’adaptateur secteur utilisera le nitrure de gallium ou “GaN”, qui permet d’obtenir des chargeurs plus petits, plus légers et plus efficaces que ceux à base de silicium. Le nouvel adaptateur 30W serait probablement une version plus petite et plus légère de l’adaptateur USB-C 30W existant d’Apple, qui est vendu avec le dernier MacBook Air.

Apple a sorti son premier adaptateur secteur GaN (USB-C, 140 W) l’année dernière avec son nouveau MacBook Pro 16 pouces redessiné.

De nombreuses marques tierces, comme Anker et Belkin, ont lancé ces dernières années des chargeurs utilisant le nitrure de gallium destinés à être utilisés avec les produits Apple.

Apple tiendra son special event intitulé “Peek Performance” demain à 19 heures (heure française). Les récentes rumeurs font état d’un nouvel iPhone SE, d’un nouvel iPad Air, et potentiellement d’un ordinateur de bureau appelé “Mac Studio” qui pourrait être associé à un nouvel écran externe Apple. Une nouvelle option de couleur verte pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini a également été annoncée.