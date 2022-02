« Safari est le pire navigateur » : Apple veut savoir pourquoi

L’affirmation peut choquer, mais certains le disent, haut et fort : “Safari est le pire navigateur”. Du coup, Apple veut savoir pourquoi, afin d’améliorer les problèmes et autres bugs rencontrés par certains utilisateurs.

“Safari est le pire”

Sur Twitter, Jen Simmons, au sein de l’équipe chargée de l’expérience des développeurs Web pour Safari et WebKit, a partagé son ressenti : “Tout le monde dans mes mentions dit que Safari est le pire, que c’est le nouvel Internet Explorer… Pouvez-vous indiquer les bugs spécifiques et le support manquant qui vous frustrent, qui vous empêchent de créer des sites Web/applications. Des points bonus pour les liens vers les tickets. Des détails pour que nous puissions corriger. La vague de haine est honnêtement super contre-productive. Il est également contre-productif de pointer du doigt des bugs datant de plusieurs années et de s’en plaindre encore et encore. Parlons des bugs actuels. De l’absence actuelle ou du support partiel des nouvelles fonctionnalités. Faites-nous savoir ce qui est le plus important pour vous. À quoi voulez-vous que nous nous attaquions en premier ?”

Elle invite ainsi les utilisateurs à la contacter en allant sur bugs.webkit.org, afin que le problème puisse être examiné de plus près. Généralement, les développeurs estiment que les extensions disponibles avec Google Chrome ne sont pas toutes disponibles sur Safari.