Samsung annonce le Galaxy S22 Ultra, semblable à un Galaxy Note

Samsung a enfin présenté son Galaxy S22 Ultra lors d’un événement Galaxy Unpacked, le 9 février. Le Galaxy S22 Ultra s’inspire largement des Galaxy Note, tout en disposant de la partie photo des Galaxy S. Il aura droit au S Pen qui obtiendra un emplacement pour le ranger. Sa latence sera désormais de 2,8 ms contre 9 ms auparavant.

Capteurs photo au top

Samsung s’est penché sur quatre capteurs photos. On retrouve le capteur grand-angle de 108 mégapixels (f/1.8), le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2), le téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4) avec un zoom optique x3 et un autre téléobjectif de 10 mégapixels (f/4.9) avec un zoom optique x10. A l’avant, le capteur photo fait 40 mégapixels (f/2.2). Côté vidéo, on notera la présence de l’Auto Framerate, qui ajustera automatiquement le nombre d’images par seconde sur les conditions.

Côté technique, le Galaxy S22 Ultra dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 3088 x 1400 pixels et un taux d’affichage variable de 1 Hz à 120 Hz. C’est mieux que les Galaxy S22 et S22+ qui savent descendre jusqu’à 10 Hz. Son processeur est l’Exynos 2200, avec 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage et 8 ou 12 Go de RAM. 5000 mAh de capacité de batterie est à attendre, avec la charge filaire qui supporte jusqu’à 45 W et la charge sans fil qui supporte 15 W. On retrouve aussi la 5G, le Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, la résistance à l’eau (IP68) et un capteur d’empreintes à ultrason sous l’écran. Le smartphone tourne sous Android 12 avec la surcouche One UI 4.1.

Voici ci-dessous les prix annoncés, pour un achat dès le 25 février dans des coloris blanc, noir, vert et bordeaux. Des écouteurs Buds Pro seront offerts pour toute précommande.

Galaxy S22 Ultra avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 259 euros

Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 359 euros

Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1 459 euros

Galaxy S22 Ultra avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage : 1 659 euros