Orange pourrait bientôt revendre OCS

Vers un retour plus d’OCS vers le service HBO Max, du moins en France ? Orange pourrait bien se séparer de son bouquet ciné-séries OCS, selon les informations d’Ecran Total. L’opérateur rencontrerait des difficultés financières, puisque le bouquet ne serait pas rentable. Rappelons qu’OCS l’était particulièrement lorsque Game of Thrones était diffusé, mais depuis sa fin…

Canal + et Mediawan, potentiels acquéreurs

OCS compte malgré tout trois millions d’abonnés, mais cela ne suffit pas. Les potentiels acquéreurs annoncés sont Canal+ et Mediawan. Le premier connaît bien OCS puisqu’il détient 33% du groupe (le reste appartient à Orange). De plus, les offres de Canal+ disposent déjà d’un accès à OCS. Quant à Mediawan, c’est une société fondée par Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse. La nouvelle patronne d’Orange, Christel Heydemann, va devoir trancher.

Christian Bombrun, qui était le directeur des contenus d’OCS, avait déclaré l’année dernière que le groupe avait l’intention de se renouveler. En bref, ce peut être une bonne affaire pour HBO Max qui va faire revenir sous son giron OCS pour implémenter son service en France.