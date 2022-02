Microsoft promet de garder Call of Duty sur PlayStation “au-delà de l’accord existant”

Et patatras. Une annonce qui sonne comme une surprise pour les joueurs Xbox. Microsoft a annoncé dans un long communiqué que les prochains Call of Duty, licence appartenant à Activision, continuera de sortir sur Playstation “au-delà de l’accord existant”, et ce, malgré un rachat d’Activision-Blizzard capé à 68,7 milliards de dollars. Une décision qui peut s’expliquer par la crainte de voir le rachat bloqué par les régulateurs du monde entier.

L’argent des joueurs Playstation dans la poche de Microsoft

“Certains ont demandé si nous allions continuer à rendre des contenus populaires comme Call of Duty d’Activision disponibles sur des plateformes concurrentes comme la PlayStation de Sony. La préoccupation évidente est que Microsoft pourrait rendre ce titre disponible exclusivement sur Xbox, sapant ainsi les opportunités pour les utilisateurs de la PlayStation de Sony”, peut-on lire dans le communiqué.

“Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres titres populaires d’Activision Blizzard disponibles sur PlayStation pendant toute la durée de l’accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l’accord existant et à l’avenir, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu’ils aiment. Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la console à succès de Nintendo. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour le secteur, pour les joueurs et pour notre entreprise”, continue Microsoft.

Les joueurs Playstation vont donc pouvoir continuer de jouer à Call of Duty, mais leur argent ira dans la poche de la firme de Redmond.