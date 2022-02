Disney+ compte 130 millions d’abonnés

Le service de streaming de Disney, Disney +, continue de battre ses propres records. Disney + a terminé l’année 2021 avec pas moins de 130 millions d’abonnés (129,8 millions d’abonnés exactement), gagnant ainsi 11,7 millions d’abonnés en un seul trimestre. Disney+ dépasse donc les attentes des analystes qui misaient sur 125,75 millions d’utilisateurs payants. D’autre part, le revenu moyen par abonné augmente, il est de 6,68 dollars (+15%) aux États-Unis et au Canada, et de 5,96 dollars (+26%) à l’international.

CA en hausse de 34% sur un an

Cette progression s’explique par la grande quantité de programmes disponibles sur la plateforme, de Wandavision à Hawkeye en passant par Loki. La plateforme de streaming continuera d’attirer les abonnés avec les séries Obi-Wan Kenobi et Moon Knight qui arriveront respectivement le 25 mai et le 30 mars.

Le chiffre d’affaires du groupe a en outre été de 21,82 milliards de dollars, en hausse de 34% sur un an. Le bénéfice net a été de 1,15 milliard de dollars, contre 29 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action, scruté par les analystes, s’est inscrit à 1,06 dollar, soit bien mieux que les 73 centimes attendus.