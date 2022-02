GTA 5 sur next gen sortira le 15 mars prochain, le point sur les nouveautés

Grand Theft Auto V va sortir sur une nouvelle génération de consoles… Encore ! Le titre commercialisé en 2013 sur PS3 et X360 va profiter de la Playstation 5 et des Xbox Series pour sortir dans une nouvelle version, plus propre, plus belle, plus complète. Et ce, dès le 15 mars 2022. GTA Online arrivera à la même date, évidemment.

4K et 60 FPS

Faisons le point sur les nouveautés : GTA 5 et GTA Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S proposeront de nouveaux graphismes avec une définition allant jusqu’à 4K et jusqu’à 60 images par seconde. Les textures et la distance d’affichage ont été améliorées, des options HDR et le support du ray-tracing implémentés. Des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif, et des fonctionnalités spécifiques aux plateformes comme le retour haptique avancé, sont attendus.

Ceux qui ont déjà le jeu sur PS4 et Xbox One pourront transférer leurs sauvegardes sur leur nouvelle console. Une version seule de GTA Online sera par ailleurs disponible au lancement et gratuite pendant trois mois pour les possesseurs d’une PS5. En parallèle, le studio de développement Rockstar a confirmé que GTA 6 était en développement.