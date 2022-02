Nintendo : plus de 100 millions de Switch vendues !

Énorme succès pour Nintendo, qui remet ainsi en question la politique de rachats massifs de Microsoft et Sony… Le constructeur japonais vient de publier ses derniers résultats financiers, concernant le quatrième trimestre 2021. Le fabricant peut bien s’en vanter, puisqu’il a écoulé pas moins de 10,6 millions de consoles Switch, tous modèles confondus, ce qui porte l’ensemble du parc Switch à 103,5 millions de machines. 81,6 millions de Nintendo Switch standard ont été vendues depuis le lancement de la console (23,6 millions sur la seule année 2021), 17,8 millions de Switch Lite et 4 millions de Switch OLED.

766 millions de jeux vendus depuis 2017

40 millions de Nintendo Switch ont été écoulées sur le seul continent américain (27 millions en Europe). La base de joueurs actifs culminerait à 98 millions de personnes (soit 18 millions de plus en un an). En bref, c’est un énorme succès, puisque la Playstation 4 est capée à 116,8 millions d’exemplaires. Même la Wii et la première Playstation ont été dépassées.

85 millions de titres Switch ont été vendus sur le Q4 2021 (766 millions depuis le lancement de la console). C’est Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante qui emporte la mise avec 14,33 millions d’exemplaires du jeu écoulés. Quant à Mario Kart 8 Deluxe, plus de 50 millions de copies ont été écoulées sur Switch et Wii U. Nintendo réalise ainsi 10,2 milliards d’euros de CA (un peu moins que les 10,8 milliards de 2020) et 2,8 milliards de bénéfices nets (en dessous des 2,9 milliards de 2020).