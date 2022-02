Google rend sa messagerie compatible avec les réactions de iMessage

C’est une petite révolution qui débarque. Sur Android, Google a poussé les constructeurs à préinstaller sa propre application de messagerie, Messages. L’app, qui prend en charge une technologie RCS qui permet de profiter de fonctionnalités avancées, n’est malheureusement compatible qu’avec elle : seuls les utilisateurs de cette app peuvent profiter, entre eux, des fonctionnalités avancées.

Apple dit non pour l’instant

Mais Google semble vouloir changer son fusil d’épaule, et rendre compatible son app avec celle d’Apple, iMessage. Problème : Apple ne veut pas, du moins pour l’instant ! Google encourage donc Apple à adopter cette norme RCS, non disponible sur iOS, afin de faciliter la communication avec les utilisateurs Android, afin qu’ils puissent envoyer et recevoir les réactions et autres effets des usagers d’iPhone.

« Le verrouillage dans iMessage est une stratégie documentée. Utiliser la pression de groupe et le harcèlement pour vendre des produits est déloyal pour une entreprise qui a fait de l’humanité et de l’égalité une partie intégrante de son marketing. Un standard existe pourtant pour réparer cela dès maintenant », a récemment tweeté Hiroshi Lockheimer, vice-président senior chez Google et responsable d’Android. Pour le moment, la firme de Cupertino n’a pas répondu. Et il y a peu de chances qu’elle le fasse…