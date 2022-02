Alphabet : la maison-mère de Google double encore ses profits en 2021

Les géants ne souffrent en aucun cas de la pandémie. Alphabet, la maison-mère de Google, le prouve puisqu’elle a enregistré pas moins de 76 milliards de dollars de bénéfice net, soit le double ce qui a été engrangé en 2020. Au seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires d’Alphabet a atteint 75,33 milliards de dollars, dont il a dégagé 20,64 milliards de bénéfice net. « Nos revenus trimestriels, en hausse de 32% sur un an, reflètent des dépenses publicitaires solides dans tous les formats et la forte présence des consommateurs en ligne, ainsi qu’une croissance substantielle des recettes pour Google Cloud », a indiqué Ruth Porat, la directrice financière d’Alphabet.

61 milliards de dollars de recettes publicitaires

C’est le télétravail et le commerce en ligne qui a permis d’attirer toujours plus de monde sur Google, qui a pourtant été bousculé au début de la pandémie, quand certains annonceurs avaient décidé de mettre en pause leurs publicités. En tout, Google a engrangé plus de 61 milliards de dollars de recettes publicitaires, grâce à la recherche en ligne et à sa plateforme de vidéos, Youtube, essentiellement.

Alphabet a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 257,64 milliards de dollars sur l’année 2021 au complet. C’est la première fois que le groupe passe le cap des 200 milliards de dollars. En comparaison, 182,53 milliards de dollars ont été engrangés en 2020.