Apple établit un nouveau record trimestriel à 123,95 milliards de dollars

Apple écrase la concurrence, une nouvelle fois ! La marque à la pomme a publié ses résultats financiers du premier trimestre de son année fiscale 2022, soit le quatrième trimestre de 2021 dans notre calendrier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un nouveau record. Ils sont particulièrement élevés en raison de la sortie des nouveaux appareils, à savoir les iPhone 13 et les Macbook Pro, et les fêtes de fin d’année, évidemment.

Le chiffre d’affaires s’élève ainsi à 123,95 milliards de dollars, contre 111,44 milliards de dollars il y a un an, soit une hausse de 11%. Le bénéfice net est de 34,63 milliards de dollars, contre 28,76 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 20%. Le bénéfice par action ressort à 2,10 dollars, en hausse de 25%.

Des hausses en pagaille

Les iPhone ont généré 71,63 milliards de dollars de revenus (+9,19% par rapport à la même période il y a un an). Les Mac, 10,85 milliards de dollars (+35,62%). Les iPad sont en baisse, avec 7,25 milliards de dollars de revenus (-14,1%). Quant aux services (iCloud, Apple Music, App Store, etc), ils rapportent 19,52 milliards de dollars (+23,86%).

« Les résultats records de ce trimestre ont été rendus possibles par notre gamme de produits et de services la plus innovante de tous les temps », a déclaré Tim Cook. « Nous sommes ravis de constater la réaction des clients du monde entier à une époque où il n’a jamais été aussi important de rester connecté. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à la construction d’un monde meilleur — en progressant vers notre objectif de devenir neutre en carbone dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement et de nos produits d’ici 2030, et en poussant plus loin notre travail en matière d’éducation et d’équité et de justice raciales », ajoute le patron d’Apple.