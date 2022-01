Tim Cook harcelé depuis un an par une folle dingue

L’histoire du jour, à n’en pas douter. Le président directeur général d’Apple, Tim Cook, est harcelé depuis plus d’un an par une femme qui semble totalement folle. La marque à la pomme a même obtenu une ordonnance d’éloignement pour son PDG, car la harceleuse, âgée de 45 ans et habitant en Virginie, présente un comportement “bizarre, erratique et menaçant”, est-il écrit dans les accusations de la firme de Cupertino.

Cette femme a notamment été surprise par le patron d’Apple en train de faire irruption sur sa propriété. Ces derniers mois, elle a même envoyé à Tim Cook plusieurs mails de menaces, très inquiétants. Et pour cause : dans les messages envoyées, on peut voir un revolver chargé, des minutions, et évidemment des déclarations d’amour. Des témoignages étranges s’y succèdent, où la forcenée explique qu’elle a été la femme de Tim Cook et qu’elle a deux enfants de lui.

La police a ouvert une enquête et même procédé à une perquisition, sans trouver d’arme chez l’intéressée. Pour l’instant donc, seul l’ordonnance restrictive pourra protéger notre cher Tim.