La console portable de Valve, le Steam Deck, lancée le 25 février

Un jour à marquer d’une pierre blanche. Outre la sortie du sacro-saint Elden Ring, le 25 février verra la naissance de la très attendue console portable de Valve, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à une Switch en beaucoup plus puissante : le Steam Deck. Valve va envoyer un mail aux personnes ayant déjà réservé leur console, et elles devront confirmer dans les trois jours pour payer leur console. Sinon, ce sera à la personne située après elles dans la file d’attente que l’opportunité de recevoir un Steam Deck sera donnée.

Les premiers exemplaires seront expédiés à partir du 28 février. Mais l’embargo pour parler de la console, pour la presse spécialisée, tiendra jusqu’au 25 février. « Pendant ce temps, nous réglons les derniers détails et arrondissons quelques angles. Nous serons donc en mesure de vous envoyer les premiers exemplaires dès la fin du mois prochain ! », indique Valve.

Quelques détails supplémentaires : les premières invitations seront envoyées peu après 19 heures le 25 février ; seul le modèle de Steam Deck réservé pourra être commandé ; et l’acompte versé sera déduit du prix final du Steam Deck. Pour ceux du fond n’ayant pas suivi ce qu’est le Steam Deck, c’est un PC portable au format Switch permettant de joueur aux jeux compatibles et disponibles dans la bibliothèque Steam. Il sera possible de s’en servir comme un ordinateur, en installant Windows par exemple.