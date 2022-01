Étude : quels jeux iOS respectent le moins votre vie privée ?

Epicwin, une société de développement d’applications, a analysé les paramètres de confidentialité de 35 des jeux les plus populaires sur l’App Store et partagé la liste des applications les plus envahissantes pour vos données personnelles et votre vie privée.

Récemment, Apple a mis à jour sa politique de confidentialité en donnant plus d’informations sur les informations personnelles que les applications demandent et sur la manière dont elles les utilisent. Il est facile de cliquer sur “Accepter” sans vraiment lire les conditions que nous acceptons. Les utilisateurs ne se rendent peut-être pas compte que ces jeux partagent votre localisation, votre historique d’achats, vos identifiants et vos données d’utilisation avec des tiers.

Pour cette étude, epicwin a fait des recherches sur les jeux les plus populaires de l’App Store selon d’après les Apple Awards 2021. Ils ont également mené une enquête auprès de 4 839 joueurs pour connaître leurs applications préférées.

Epicwin a ainsi analysé 35 des jeux les plus populaires de l’App Store pour répondre aux questions suivantes :

Quels jeux collectent le plus de données personnelles liées à votre identité ?

Quels jeux partagent le plus de données personnelles avec des tiers ?

Quels jeux portent le plus atteinte à votre vie privée ?

Principales conclusions :

Pokémon GO collecte 100 % des données personnelles disponibles liées à votre identité.

Pokémon GO est la seule application de l’étude à collecter des informations sur votre “santé et votre forme physique”.

51 % des jeux utilisent au moins une donnée personnelle liée à votre identité.

8 Ball Pool, Call of Duty, Subway Surfers partagent 60% des données personnelles analysées avec des tiers, y compris votre localisation et vos coordonnées.

57 % des jeux partagent au moins une donnée personnelle avec des tiers.

17 % des jeux partagent votre localisation avec des tiers.

Les jeux qui collectent le plus de données personnelles liées à votre identité :

Pokémon GO 8 Ball Pool Call of Duty : Mobile

Les jeux qui partagent le plus de données personnelles avec des tiers :

8 Ball Pool Call of Duty : Mobile Subway Surfers

Les jeux les plus “envahissants” au global :

8 Ball Pool Call of Duty: Mobile Pokémon GO