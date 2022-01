Une nouvelle chronologie des médias avantage Netflix et Canal +

Une nouvelle chronologie des médias débarque ! L’objectif est simple : mettre un grand coup de pied à une fourmilière déjà bien usée, de façon à mieux équilibrer les dates possibles de diffusion des nouveaux médias et services de streaming. Pour autant, cette nouvelle chronologie des médias semble encore figée dans le marbre… Cette chronologie, qui vient d’être signée, va ainsi permettre à des services comme Netflix de diffuser plus rapidement les films après leur sortie au cinéma. On constate une vraie évolution, mais en aucun cas une révolution puisque les délais restent très importants, si l’on compare avec le reste du monde.

Ainsi, Canal + va pouvoir diffuser les films 6 mois après la sortie en salles, contre 8 mois aujourd’hui. La chaîne cryptée s’engageant à investir 190 millions d’euros par an dans le cinéma français, ceci explique cela.

Disney + grand perdant

Netflix pourra diffuser les films 15 mois après la sortie au cinéma. Le délai était jusqu’ici de 36 mois. Le géant s’engage en contrepartie à produire au moins 10 films français par an en investissant 40 millions dans l’industrie. « Cet accord est une première étape significative de modernisation de la chronologie des médias. Il reflète notre approche constructive tout au long du processus de négociation et notre engagement à contribuer au cinéma français », a déclaré Netflix au Monde.

Disney + semble en tout cas grand perdant. Disney va devoir attendre 17 mois pour diffuser sur sa propre plate-forme ses créations, soit deux mois de plus que Netflix. Tout comme Amazon Prime Video. Les deux plateformes ne font pas partie des signataires de l’accord interprofessionnel. Du reste, sur TF1, M6 et France Televisions, la diffusion aura lieu 22 mois après la sortie en salles, ce qui ne change rien. Cette nouvelle chronologie ne permet en tout cas pas de sortie simultanée en streaming et au cinéma.