Apple TV+ augmente sa part de marché aux États-Unis, contrairement à Netflix

Et si c’était le début d’un grand chamboulement ? Le service de streaming d’Apple, Apple TV+, pourrait bien passer la seconde, si l’on en croit les derniers chiffres du streaming aux États-Unis. Apple TV+, qui a vu le jour fin 2019, reste loin de ses concurrents mais perce son petit trou, puisqu’il a vu ses parts de marché augmenter au quatrième trimestre de 2021.

HBO Max enregistre la meilleure progression

Selon les données de JustWatch, Apple TV+ a eu une part de marché de 5% au quatrième trimestre de 2021, soit un point de plus en comparaison avec le trimestre précédent. Le service de streaming a gagné deux points sur l’ensemble de l’année, ce qui constitue un record pour la marque à la pomme.

Apple TV+ fait donc mieux que Paramount+ et ses 3%. Mais moins bien que la plupart d’entre eux : HBO Max a une part de marché de 12%. Hulu et Disney+ sont capé à 13%. Prime Video est à 19% et Netflix à 25% – ces deux services ont leurs parts de marché baisser durant 2021. HBO Max a enregistré la meilleure progression, avec 5 points. Le succès de Justice League Snyder Cut pourrait ne pas y être étranger… En France, les données sont similaires : au troisième trimestre de 2021, Apple TV+ avait une part de marché de 3%, Netflix 28% et Prime Video 25%.