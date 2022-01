Netflix voit sa croissance ralentir, avec 221,8 millions d’abonnés

Vers la fin d’une hégémonie ? Netflix a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2021 et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe inquiète. Pourtant, avec 221,8 millions d’abonnés, le service de streaming semble bien se porter. Mais sa croissance ralentit.

Netflix souhaitait 222 millions d’abonnés. Le groupe, lui, ne prévoit que 2,5 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours, contre les 4 millions gagnés de janvier à mars 2021. Il faut ainsi remonter à 2010 pour trouver un chiffre aussi bas pour un premier trimestre, quand Netflix n’avait que 13,9 millions d’abonnés.

Perte en bourse

À la publication du bilan financier, l’action de Netflix a perdu jusqu’à 20% en bourse. “La rétention des abonnés et les audiences restent solides mais la croissance des nouveaux abonnés n’a pas retrouvé les niveaux d’avant la pandémie“, admet Netflix. “Nous pensons que c’est dû à divers facteurs y compris le Covid-19 qui continue à peser sur l’économie et des difficultés macro-économiques dans différentes parties du monde notamment l’Amérique latine“.

Netflix a enregistré un chiffre d’affaires de 7,71 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Le bénéfice net s’établit à 607 millions de dollars, contre 542 millions de dollars un an plus tôt.