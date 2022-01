PlayStation VR 2 : Sony dévoile ses caractéristiques

Sony a profité du CES de Las Vegas pour présenter les caractéristiques du PlayStation VR 2, son prochain casque de réalité virtuelle destiné à la PS5.

Le casque est fait avec soin pour offrir aux joueurs une excellente expérience de jeu et la rendre de plus en plus immersive. L’accessoire propose la 4K HDR, avec un champ de vision à 110 degrés.

Le PlayStation VR 2 embarque un écran OLED, avec une définition de 2000 x 2040 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz. Il utilise aussi le rendu fovéal, une technologie faite pour suivre les mouvements de l’œil du joueur. Ainsi, la qualité d’image sera de plus en plus améliorée.

Par ailleurs, le PSVR2 embarque quatre caméras et est donc capable de suivre les mouvements du joueur de façon optimale. Il est aussi équipé d’un petit moteur permettant à l’utilisateur de ressentir des vibrations, ce qui le plonge dans une expérience de jeu plus immersive.

Lors de la présentation du casque, la marque japonaise a présenté les premiers titres sur l’appareil, notamment « Horizon : Call of the Mountain ». Pour l’instant, Sony n’a pas dévoilé le tarif du PlayStation VR 2. Son design final est également inconnu, du moins pour le moment…