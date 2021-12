eSIM : un iPhone 13 sans carte SIM dès 2022 ?

En 2022, Apple pourrait lancer un iPhone 13 sans carte SIM, à en croire les dires de nos confrères de MacRumors.

Il y a quelques années, la firme de Cupertino a dit adieu au port jack de ses iPhone, puis au bloc de recharge dans les boîtiers. Bientôt, la Pomme pourrait lancer un iPhone compatible eSIM uniquement.

Le site MacRumors indique par ailleurs que le géant américain aurait déjà contacté les opérateurs américains pour qu’ils se préparent au lancement d’un iPhone sans carte SIM en 2022.

Pour rappel, les iPhone 13 permettent d’utiliser le mode double SIM. Ainsi, l’utilisateur peut utiliser soit deux eSIM actives, soit une nano-SIM et une eSIM. Cette option est également disponible sur les iPhone 12, l’iPhone 11, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR. Pour ces smartphones, le mode permet d’utiliser uniquement une nano-SIM et une eSIM.

Pour le site Blog Do iPhone, la mise à niveau ne concernerait toutefois pas les prochains modèles prévus pour fin 2022, mais plutôt l’iPhone 15 qui serait disponible en 2023. Quoi qu’il en soit, il s’agira du premier iPhone de l’histoire de la Pomme à ne pas embarquer de carte SIM physique.