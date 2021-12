Xiaomi 12 & 12 Pro : de sérieux concurrents à l’iPhone 13 ?

Le 28 décembre dernier, Xiaomi a organisé un événement en Chine pour présenter plusieurs produits, dont deux nouveaux smartphones haut de gamme : le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro.

Pour concurrencer l’iPhone 13, Xiaomi a dévoilé deux smartphones destinés au marché premium. Ceux-ci embarquent le Snapdragon 8 Gen 1, un processeur plus rapide et plus performant que le Snapdragon 888.

Le Xiaomi 12 dispose d’un écran OLED de 6,28 pouces. Il est équipé d’une batterie de 4 500 mAh et de trois capteurs dans le dos, un Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Le smartphone est disponible en trois versions :

8 Go + 128 Go

8 Go + 256 Go

12 Go + 256 Go

Quant à lui, le Xiaomi 12 Pro est doté d’un écran de 6,73 pouces, 2K. Celui-ci se base sur les technologies LTPO et micro-lens, ce qui offre à l’utilisateur une excellente expérience visuelle. A l’intérieur, le Xiaomi 12 Pro a une batterie de 4 600 mAh. Celle-ci prend en charge la recharge à 120 W.

Sur sa façade arrière, le modèle 12 Pro embarque trois capteurs de 50 mégapixels :

Un Sony IMX707

Un capteur 50MP JN1

Un ultra-large avec un champ vision de 115° et un téléobjectif 2x