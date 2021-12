Quelle plateforme choisir pour commencer à investir en ligne ?

Les crypto monnaies peuvent être achetées sur des plateformes d’échange, ou sur des plateformes de trading proposées par des courtiers qui offrent la possibilité d’acheter des crypto monnaies, de vendre, et même d’échanger à la hausse ou à la baisse du prix. Afin d’avoir un aperçu des acteurs du marché, voici une sélection des plus sûrs ainsi que des plus populaires.

Les principaux brokers pour investir en ligne en bourse et en crypto



Pour la qualité du service offert et les conditions d’investissement, voici les plus appréciés :

eToro

eToro est une excellente option pour ceux qui décident d’échanger des titres en bourse ou des crypto monnaies. Ce site s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux confirmés. C’est une plateforme simple et intuitive qui vous permet d’investir facilement dans pratiquement toutes les crypto monnaies les plus importantes.

Le broker propose entre autres, deux excellentes solutions pour investir dans l’achat direct ou le trading de CFD, ainsi qu’une fonction de trading social fort appréciable pour les débutants. Pour une liste détaillée des fonctions nous vous invitons à consulter cet article par le guide investir-sur-internet.com.

AvaTrade

Une caractéristique de cette plateforme est ce que l’on appelle Dupli Trade, un système qui vous permet de vérifier la tendance des investissements et de fournir des indications opérationnelles utiles. C’est une sorte de Copy Trading, quoique moins complet. En outre, il offre une expérience d’investissement de haute qualité, directement sur notre Smartphone.

Coinbase

Avec Coinbase, il est possible d’acheter Bitcoin, Ethereum, Ripple et de nombreuses autres crypto monnaies. Étant une bourse et non un courtier multi-actifs, il ne dispose pas des instruments financiers les plus traditionnels tels que : actions, devises, matières premières, ETF et options.

Accéder à la plateforme et ouvrir un compte Coinbase est assez simple, mais nécessite un processus rigoureux de reconnaissance des utilisateurs. L’attention portée à la vérification de l’identité des écrits est en fait un signe supplémentaire de la fiabilité et de la justesse de l’échange.

Binance

La plateforme vous permet d’acheter divers tokens, de les conserver dans votre wallet ou de les transférer vers un wallet externe, et enfin de les revendre au moment opportun. L’échange Binance vous permet d’acheter, de vendre et d’échanger plus de 540 crypto monnaies. Il s’agit de la plateforme la plus utilisée dans le monde et la première en terme de volume d’échange quotidien

trading212

Trading212 est l’une des meilleures plateformes de trading pour les actions et crypto monnaies, capable de garantir la simplicité et des commissions proches de zéro (évidemment avec zéro commission et sans aucun coût). Il est l’une des plateformes de crypto monnaies les plus intuitives ; tous les abonnés peuvent recevoir l’assistance téléphonique d’un véritable expert qui les aide à se lancer sans se tromper.

Les régulations en place sur le marché français

En France, l’AMF qui est l’organe régulateur du trading en ligne, publie régulièrement les listes noires des sites non autorisés.

Depuis le décembre 2016, la loi interdit aux professionnels de la finance de diffuser des publicités par voie électronique à destination des particuliers sur :

Les options binaires

Les CFD (contrats sur la différence)

Le forex

Pour investir dans un secteur aussi nouveau, choisir le bon partenaire d’investissement est essentiel pour fonctionner avec succès, dès le début.

Acheter des crypto monnaies n’est pas difficile, il existe aujourd’hui des plateformes intuitives et faciles à utiliser qui permettent à chacun de trader sur Bitcoin et autres crypto monnaies. Ce choix peut vraiment faire la différence entre des rendements positifs et le risque de perte.