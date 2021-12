L’iPhone 15 Pro marquerait la fin de la carte SIM physique

Les futurs iPhone 15 Pro d’Apple pourraient être dépourvus d’un emplacement physique pour carte SIM, selon une rumeur partagée par le site brésilien Blog do iPhone.

Alors que les modèles récents d’iPhone sont dotés d’un emplacement pour carte nano-SIM physique et d’une eSIM numérique, le rapport affirme que les iPhone 15 Pro dont la sortie est prévue en 2023 seront dotés de deux eSIM, afin de garantir la disponibilité de la fonctionnalité Dual-SIM.

Pour rappel, le mode Dual-SIM vous permet d’avoir deux lignes de service sur un seul iPhone, ce qui est utile pour souscrire un forfait uniquement lorsque vous voyagez à l’étranger ou pour avoir des lignes personnelles et professionnelles sur un seul iPhone, par exemple.

Étant donné que les iPhone 15 Pro ne seront pas commercialisés avant deux ans, cette rumeur doit être traitée avec un certain scepticisme jusqu’à ce qu’elle soit corroborée par d’autres sources. Le site Blog do iPhone n’est réputé pour être une source fiable concernant les smartphones d’Apple.

Si cette rumeur s’avère exacte, les iPhone 15 Pro devraient toutefois toujours disposer d’un emplacement physique pour carte SIM dans les pays où le service eSIM n’est pas disponible.

La suppression de l’emplacement de la carte SIM pourrait encore améliorer la résistance à l’eau. La rumeur veut également qu’Apple commercialise à l’avenir un iPhone sans port et sans connecteur Lightning, et l’absence de fente pour carte SIM sur l’iPhone 15 Pro toujours serait un pas de plus vers un design entièrement homogène.