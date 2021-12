Boeing veut concevoir un avion dans le métavers

Ces derniers mois, le métavers a gagné le globe. Un grand nombre d’entreprises s’y intéressent, dont Boeing. Le constructeur aéronautique américain souhaite créer un avion dans le monde virtuel.

Pour intégrer le Web 3.0, Boeing a prévu un budget de 15 milliards de dollars. L’avion formera un mélange des répliques 3D des « jumeaux numériques » d’avions prototypes physiques.

La réplique numérique 3D sera d’une aide précieuse aux équipes de la firme américaine. Les employés peuvent utiliser l’avion pour faire des simulations dans le monde virtuel et vérifier que tout fonctionne correctement. Il leur aidera aussi à suivre de près les étapes de production.

En lançant ce projet, la firme américaine pourrait accélérer le processus de production. Greg Hyslop, ingénieur en chef chez le constructeur aéronautique, indique que « plus de 70% des problèmes de qualité chez Boeing peuvent être attribués à un problème de conception ». La création de cet avion entraînera sans doute des changements importants dans le processus de production.

« Vous bénéficiez de la rapidité, d’une meilleure qualité, d’une meilleure communication et d’une meilleure réponse en cas de problème », souligne Grec. « Quand la qualité des entreprises d’approvisionnement est meilleure, que la construction de l’avion est plus fluide et que le nombre de retouches est réduit au minimum, les résultats financiers suivent », ajoute-t-il.