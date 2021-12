Google : le Pixel 6 ferait un carton chez les opérateurs

Les résultats de l’étude réalisée par le cabinet américain Wave7, relayés par nos confrères de 9to5Google, montrent que les ventes du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro dépasseraient de loin les prévisions de Google.



Pour le moment, la firme de Mountain View n’a dévoilé aucune information concernant les ventes de ses Pixel 6, mais tout porte à croire que les deux smartphones se vendraient bien. Pour rappel, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont les premiers smartphones à embarquer la puce Tensor.

Les délais d’attente nous indiquent que les ventes de deux smartphones dépassent les attentes de Google. Par ailleurs, le cabinet Wave7 indique que le Pixel 6 et 6 Pro représentent entre 3% et 5% des ventes dans les boutiques des principaux opérateurs américains, et ce depuis le mois de novembre.

Pour le moment, Google ne pourra pas atteindre les ventes réalisées par Apple et Samsung. Les iPhone et les Galaxy se vendent très bien dans les quatre coins du monde. Néanmoins, il semble que les Pixel plaisent à une partie des clients dans le globe et se vendent mieux que prévu.

Pour finir, rappelons que les rumeurs indiquent que Google préparerait un Pixel 6A, un modèle abordable du Pixel 6, avec une fiche technique modeste et un prix honnête.