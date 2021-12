UGREEN HiTune X6 : des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit à 58.99€ !

Vous cherchez un cadeau de Noël high tech ? Avec le code promo HITUNEX6W4, les écouteurs UGREEN HiTune X6 équipés du Bluetooth 5.1 et proposant pas moins de 26 heures d’autonomie grâce au boîtier passent à 58.99€ au lieu de 69.99€ sur Amazon pendant une durée limitée !

Présentation des écouteurs HiTune X6

Les écouteurs sans fil antibruit HiTune X6 d’UGREEN avec réduction active du bruit éliminent jusqu’à 35 dB pour un son vraiment immersif, vous permettant de vous concentrer sur la musique pendant vos trajets, à la salle de sport, au bureau ou encore en avion.

Dotés d’un haut-parleur en carbone de type Diamond de 10 mm, les écouteurs antibruit HiTune X6 d’UGREEN offrent un confort audio exceptionnel, des détails plus riches et une faible distorsion, pour un son plus naturel, réel et profond.

Grâce au Bluetooth 5.1, ils prennent en charge les codecs audio de haute qualité AAC et SBC, ce qui convient à tous les types de musique, et ce depuis n’importe quel appareil.

En outre, les écouteurs UGREEN HiTune X6 possèdent 6 micros ENC intégrés avec le logiciel RCV 4.0 (Real Clear Voice), pour supprimer le bruit ambiant pendant les appels téléphoniques. Ces écouteurs sans fil bloquent 90% du bruit extérieur, et le micro capte et transmet votre voix pour une meilleure expérience lors des appels téléphoniques.

Les écouteurs sans fil HiTune X6 d’UGREEN offrent 6 heures de lecture avec une seule charge, et jusqu’à 26 heures d’autonomie au total avec le boîtier fourni. Une charge de 10 minutes permet d’obtenir une heure de lecture. La charge complète des écouteurs se fait en 1 heure 30 et la charge complète de l’étui en 2 heures.

Par ailleurs, des paires supplémentaires d’oreillettes en silicone souple de différentes tailles sont fournies pour un ajustement optimal. Le mode de latence extrêmement faible offre une synchronisation en temps réel pendant les jeux ou le visionnage de vidéos avec une latence de 50 ms.

Enfin, ces écouteurs sont vraiment faciles à configurer avec n’importe quel téléphone ou tablette doté(e) de la fonction Bluetooth. Retrouvez-les sur Amazon au prix de 58.99€ au lieu de 69.99€ avec le code HITUNEX6W4 !