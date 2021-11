Amazon Prime Video est disponible sur le Mac App Store

Amazon a lancé aujourd’hui une application macOS native pour son service Amazon Prime Video. Celle-ci est dès à présent disponible sur le Mac App Store et est déjà dans le Top 5 dans la catégorie “Divertissement”.

Les abonnés au service Prime Video peuvent streamer du contenu à l’aide de la nouvelle application ou télécharger des séries et des films sur leur Mac pour une visualisation hors ligne. Tout le contenu Amazon Prime est disponible dans cette app native pour macOS.

Les fonctionnalités Picture-in-Picture et AirPlay sont prises en charge par la nouvelle application d’Amazon, ainsi que les achats intégrés pour la location de contenus payants. Le paiement avec une carte de crédit Amazon déjà enregistrée est également possible. Les utilisateurs peuvent en outre profiter du Thursday Night Football d’Amazon et de la Premier League anglaise là où c’est disponible.

Il existe par ailleurs une fonctionnalité qui permet de garder en mémoire ce que les utilisateurs regardent et où ils se trouvent dans une série télévisée ou un film afin qu’un contenu puisse être commencé sur un appareil, puis continué sur un autre. Amazon Prime Video est gratuite et compatible avec macOS Big Sur 11.4 et les versions ultérieures.