PS5 : Sony revoit son objectif de production à la baisse

Toujours moins de Playstation 5 dans les magasins ? La pénurie de composants pousse effectivement Sony à revoir son objectif de production à la baisse sur sa fameuse PS5, qui se vend comme des petits pains malgré une disponibilité au compte-goutte.

Selon Bloomberg, ce changement concerne l’année fiscale en cours du groupe. Sony avait au départ pour objectif de produire plus de 16 millions de PlayStation 5 d’ici la fin du mois de mars. Désormais, la société s’attend à produire environ 14,8 millions de PS5 d’ici le mois de mars. Un léger recul qui n’arrange pas les choses.

Objectif de 22,6 millions de PS5 en 2022

Sony a déjà de nombreux problèmes de logistique et d’approvisionnement en composants. En cause, la pénurie de puces, qui touche tous les secteurs et son concurrent direct, Xbox. Bloomberg précise que les livraisons de composants n’arrivent donc pas toujours à temps.

Mais le groupe Sony pense déjà à l’avenir, et espère être en mesure de produire 22,6 millions de PS5 pour son année fiscale qui débutera en 2022. Les fournisseurs ne seraient pas aussi confiants et pensent qu’atteindre un tel objectif sera compliqué. Sony rebaissera donc son objectif, à coup sûr. Rappelons que la PS5 est commercialisée depuis novembre 2020.