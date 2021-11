Pour se procurer un iPhone avec USB-C, il faut débourser 86.001 dollars

Un iPhone X modifié avec le port USB-C, ça existe ? Oui ! C’était le projet fou d’un étudiant, qui a décidé d’intégrer ce type de port de manière totalement expérimentale à un iPhone X. Ce dernier a été vendu aux enchères. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont été fructueuses puisqu’il s’est vendu à 86 001 dollars, rien que ça ! Il y a eu 116 enchères au total, mais l’identité du meilleur enchérisseur n’a pas été dévoilée.

100.000 dollars proposés

La semaine dernière déjà, le prix était de 85 000 dollars. C’est ensuite monté à 100 000 dollars, mais l’enchérisseur a finalement décidé de se rétracter. 86 001 dollars, c’est donc le prix final pour cet iPhone unique au monde.

Cet iPhone USB-C a été créé par Ken Pillonel, un étudiant suisse en robotique. Il a retiré le port Lightning pour le remplacer par un port USB-C. Il a ainsi dû analyser le connecteur C94 d’Apple (ou connecteur Lightning) et comprendre son fonctionnement pour créer un circuit imprimé qui se veut compatible avec l’iPhone et donc iOS. Il a donc miniaturisé le connecteur et l’a installé dans un téléphone d’Apple, rien que ça.

Cet iPhone X gris sidéral avec 64 Go de stockage est fourni avec la boîte, mais sans les accessoires. Aussi, la restauration, la mise à jour ou la réinitialisation de l’iPhone est déconseillée. Il ne faut ni le démonter ni l’utiliser comme téléphone principal.