Meta met fin à la reconnaissance faciale sur Facebook

Après les nombreuses affaires liées au respect des données personnelles qui ont touché le groupe Meta (la nouvelle appellation de la maison-mère de Facebook), Mark Zuckerberg a pris la décision d’abandonner la reconnaissance faciale sur le réseau social.

Ladite fonctionnalité est devenue de plus en plus populaire sur le réseau social ces derniers mois mais a été largement critiquée. Aujourd’hui, Facebook a décidé de s’en séparer. Dans les prochaines semaines, l’utilisateur ne pourra plus l’activer depuis l’application iPhone ou Android.

Avec son nouveau projet de métavers, Zuckerberg souhaite partir sur de bonnes bases et regagner la confiance des utilisateurs. C’est pourquoi le géant américain abandonne son système de reconnaissance faciale sur Facebook.

En se séparant dudit système, le réseau social supprimera pas moins d’un milliard de visages qu’il a déjà récoltés au fil des années. « Dans les prochaines semaines, nous fermerons le système de reconnaissance faciale sur Facebook dans le cadre d’une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale dans nos produits.

Dans le cadre de ce changement, les personnes qui ont opté pour notre paramètre de reconnaissance faciale ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos, et nous supprimerons le modèle de reconnaissance faciale utilisé pour les identifier », indique Meta dans un communiqué de presse.