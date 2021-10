Apple tiendra sa keynote dédiée aux MacBook Pro le 18 octobre

Apple a annoncé la date de sa prochaine keynote. Rendez-vous le 18 octobre prochain pour découvrir les prochains produits de la Pomme. La firme de Tim Cook devrait nous présenter ses futurs MacBook Pro 16 pouces ainsi que les AirPods 3.

Après la première keynote où l’on a pu découvrir les iPhone 13, de nouveaux iPad et de nouveaux services de la marque, place aux prochains Mac !

Apple pourrait présenter des MacBook Pro 16 pouces et des AirPods 3. En tous cas, les rumeurs au sujet des ordinateurs portables de la Pomme ne s’arrêtent pas et il en va de même pour les futurs AirPods.

Les fans de la marque s’attendent à l’arrivée d’un MacBook Pro équipé d’un écran de 16 pouces et d’une puce M1X Silicon ou M2 Silicon. Pour les AirPods, ils espèrent voir un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités.

Quant à l’iMac de 32 pouces, on croise les doigts. Peu de rumeurs concernant cette machine circulent sur la toile, mais Apple pourrait nous surprendre. Encore une fois, il faut rester patient et prendre toutes les rumeurs avec des pincettes. À noter qu’il sera possible de regarder la retransmission de l’Apple Event sur YouTube.