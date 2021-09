Netflix dévoile les films et séries les plus regardés

Netflix a partagé la liste des films et séries qui ont été les plus regardés par les abonnés de la plateforme de streaming. Ce classement montre le nombre de comptes qui ont lancé pendant au moins deux minutes un programme dans les 28 jours suivants la sortie. Dans un second tableau, on peut voir le nombre d’heures visionnées par programme.

La série la plus populaire n’est autre que La Chronique des Bridgerton avec 82 millions de comptes qui l’ont lancée. Lupin avec Omar Sy et The Witcher sont ex æquo avec un visionnage par 76 millions de comptes. Du côté des films, c’est Tyler Rake (Extraction en anglais) avec Chris Hemsworth qui est à la première place avec un lancement par 99 millions de comptes. Bird Box avec Sandra Bullock le suit avec 89 millions de comptes. Spencer Confidential avec Mark Wahlberg boucle le podium avec un visionnage par 85 millions de comptes.

Dans le second tableau, révélant le nombre d’heures totales passées devant les programmes, on remarque que La Chronique des Bridgerton a accumulé 625 millions d’heures de visionnage, 619 millions d’heures pour La Casa de Papel (saison 4) et 582 millions d’heures pour Stranger Things (saison 3). Concernant les films, Bird Box est premier avec 282 millions d’heures. Tyler Rake le suit avec 231 millions d’heures. The Irishman de Martin Scorsese avec 215 millions d’heures de visionnage suit.

« Nous essayons d’être plus transparents avec les talents, avec le marché », a déclaré Ted Sarandos, co-patron et directeur du contenu de Netflix. Les données de streaming de Netflix, a-t-il reconnu, sont « une grosse boîte noire, pour la plupart ».