Ikea lance Sjömärke, un chargeur sans-fil très discret

La marque suédoise Ikea vient de lancer un chargeur sans fil, compatible avec la technologie Qi. Baptisé Sjömärke, l’accessoire se veut très discret et ne coûte que 29,99 €.

Le chargeur Sjömärke se fixe sous une table de chevet ou un bureau via des bandes adhésives ou un jeu de vis classiques. Il est compatible avec les surfaces en bois ou en plastique, dont l’épaisseur oscille entre 8 et 22,2 mm.

Sur la surface du bureau ou de la table, l’utilisateur peut marquer la zone où placer le smartphone ou l’objet à recharger via une croix autocollante fournie avec l’accessoire. Ainsi, le chargeur peut recharger le smartphone à travers la table.

L’accessoire d’Ikea est compatible avec la norme Qi 1.2.4 et propose de la charge sans fil à 5 Watts. Il mesure un peu plus de 17 cm de long, 9 cm en largeur et 15 mm en épaisseur, ce qui rend le chargeur quasiment invisible. De plus, il est fourni avec un câble qui mesure plus de 1,80 m.

Le chargeur Sjömärke est fabriqué en aluminium et en plastique, avec une structure en caoutchouc et en polycarbonate.

Rappelons que l’accessoire n’est pas certifié MFi. En d’autres termes, il pourrait ne pas recharger aussi rapidement votre iPhone qu’avec un adaptateur secteur officiel.