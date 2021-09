Avantages et inconvénients de la compression d’images JPEG

Le format JPEG est l’un des formats les plus couramment utilisés pour le stockage des images et des photographies. JPEG est l’abréviation de Joint Photographic Expert Group. Il existe deux catégories principales de format JPEG, l’une est utilisée par les appareils photo numériques pour capturer et stocker les photographies, appelée format Exif. L’autre catégorie de format JPEG est le format JPEG/JFIF qui est principalement utilisé pour le transfert et le stockage des images. Dans cet article, nous allons explorer en détail les techniques de compression d’images JPEG.

Le format JPEG est l’une des normes les plus couramment utilisées pour la compression des images et des photographies. Elle fonctionne particulièrement bien pour les grandes images complexes où il y a beaucoup de dégradés. Elle n’est pas idéale pour les images comportant des lignes continues ou du texte. Comme toute norme, elle présente des avantages et des inconvénients.

Principales catégories JPEG

Il existe deux grandes catégories de compression d’images JPEG :

JPEG/Exif (Exchangeable Image File Format) – Utilisé par les appareils photo numériques pour capturer et stocker des images.

JPEG/JFIF (JPEG File Interchange Format) – Utilisé pour le transfert et le stockage d’images, notamment sur Internet.

De nombreuses personnes ne font pas la distinction entre les deux types de JPEG. Ils se réfèrent à la fois au JPEG/Exif et au JPEG/JFIF simplement en tant que JPEG.

Avantages du format d’image JPEG

Le format d’image JPEG présente plusieurs avantages :

Le format JPEG est utilisé depuis longtemps et est extrêmement portable ;

Le format JPEG est compatible avec presque toutes les applications de traitement d’images ;

Le format JPEG est compatible avec la plupart des périphériques matériels tels que les imprimantes, etc. – il est donc très facile d’imprimer les images au format JPEG ;

Le format JPEG peut être utilisé pour stocker des images haute résolution en mouvement rapide qui seraient floues dans d’autres formats d’image car, en raison de leur petite taille, les images JPEG peuvent être stockées rapidement de l’appareil photo au dispositif de stockage ;

La taille des images JPEG peut être réduite et compressée, ce qui rend ce format de fichier adapté au transfert d’images sur Internet car il consomme moins de bande passante. Une image JPEG peut être comprimée jusqu’à 5% de sa taille originale.

Inconvénients de la compression d’images JPEG

La technique de compression JPEG est une compression avec perte. La compression avec perte signifie qu’après la compression de l’image au format JPEG, il y a perte de certains contenus réels de l’image ;

La qualité de l’image est réduite après la compression JPEG en raison de la perte du contenu réel de l’image.

La compression d’image JPEG ne convient pas aux images présentant des bords et des lignes nets. Le format d’image JPEG n’est pas capable de gérer les images graphiques animées ;

Les images JPEG ne prennent pas en charge les images en couches. Le graphiste doit travailler sur des images en couches afin de manipuler et de modifier des images graphiques, ce qui n’est pas possible avec les images JPEG ;

Seules les images 8 bits sont prises en charge par le format JPEG. En revanche, les appareils photo numériques modernes à haute résolution prennent en charge les images de 10, 12, 14 ou 16 bits. Si ces images sont stockées au format JPEG, des informations supplémentaires sont écartées, ce qui entraîne une diminution de la qualité de l’image.

