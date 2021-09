iPhone 13 : les coques d’Apple se dévoilent

A quelques heures de la fameuse keynote de la marque à la pomme, de premières photos montrant les coques de protection d’Apple pour l’iPhone 13 ont fait leur apparition sur la toile. Selon Majin Bu, il y aura huit couleurs au départ. Apple devrait logiquement en proposer d’autres au fil des mois, comme c’est le cas chaque année.

Couleurs plus vives

Comme on peut le voir sur les photos, les couleurs des coques pour l’iPhone 13 semblent un peu plus vives que celles pour l’iPhone 12. Apple prévoit ainsi des étuis en silicone orange, rose, rouge, vert foncé, noir, bleu foncé, bleu clair et blanc pour l’iPhone 13 si l’on se fonde sur ces belles images. Il s’agit ici des modèles en silicone, mais des étuis en cuir devraient également débarquer.

Si l’on en croit Majin Bu, les changements de couleur concernant le cuir sont minimes. Dans l’ensemble, les options de couleur des étuis en cuir incluraient le noir, le violet, le violet clair, le vert foncé et le marron. Une autre image venant de Weibo dévoile un nouveau type d’étui au design translucide présentant une finition bicolore. Les étuis ne présentent toutefois aucun anneau MagSafe. On en saura sans doute plus durant la keynote de ce soir 19 heures, à suivre sur la chaîne officielle d’Apple.