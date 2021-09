Amazon dévoile sa propre gamme de téléviseurs

Jeudi dernier, Amazon a dévoilé ses deux premiers téléviseurs. Le Fire TV Omni qui supporte le 4K, avec 5 différentes tailles, et le Fire TV Series 4 qui propre le 4K et le HDR10, avec 3 tailles.

Outre la 4K, le Fire TV Omni supporte le HDR10, le HLG et le Dobly Vision. Il sera disponible en cinq tailles :

43 pouces : 409,99 dollars

50 pouces : 509,99 dollars

55 pouces : 559,99 dollars

65 pouces : 829,99 dollars

75 pouces : 1 099,99 dollars

Le Fire TV Series 4 supporte aussi la 4K, le HDR10 et le HLG. Il n’aura pas droit au Dobly Vision. Pour les tailles, trois modèles seront disponibles :

43 pouces : 369,99 dollars

50 pouces : 469,99 dollars

55 pouces : 519,99 dollars

Les deux téléviseurs seront disponibles en octobre aux États-Unis. Ils fonctionneront sous Fire TV et intégreront l’assistant Alexa et d’autres services de streaming comme Prime Video, Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max et Apple TV.

Dans le cadre de son partenariat avec Best Buy, Amazon a également annoncé le lancement de nouveaux modèles Pioneer et Toshiba dotés du système Fire TV. Les premiers seront proposés en 43 et 50 pouces et les seconds de 55 à 75 pouces.