iPad Mini 6 : le point sur les rumeurs

L’iPad mini n’a pratiquement pas changé depuis son lancement en 2012. Il a conservé les mêmes bords épais et le même bouton Home lors de ses 5 mises à jour, mais cela devrait changer avec le lancement de l’iPad mini 6.

Quel design pour l’iPad Mini 6 ?

L’iPad mini 6 supprimerait le bouton Home et adopterait un design similaire à celui de l’iPad Air, avec un écran bord à bord plus grand et des bords réduits, mesurant entre 8,3 et 9 pouces.

Sans bouton Home, l’iPad mini 6 devrait avoir le même bouton d’alimentation Touch ID que l’iPad Air, mais on ne sait pas encore s’il aura un port USB-C ou continuera à utiliser le Lightning. Il pourrait également inclure un Smart Connector à utiliser avec des accessoires comme le Magic Keyboard.

D’après la maquette d’un fabricant d’étuis qui a fuité en août, l’iPad mini 6 pourrait avoir des boutons de volume situés en haut de la tablette plutôt que sur le côté droit, ce qui constituerait un changement de conception majeur.

Rendus de l’iPad Mini 6

Le leaker Jon Prosser a partagé des rendus de ce à quoi l’iPad mini ressemblerait. Il parie sur un écran bord à bord et d’un port USB-C.

Selon Prosser, l’iPad mini mesurerait 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm, et il affirme qu’il serait livré avec un nouvel Apple Pencil, plus petit.

Un processeur A14 ?

Les rumeurs suggèrent que l’iPad mini 6 serait équipé d’une puce A14, qui est la puce utilisée dans la gamme de l’iPhone 12.

Un écran mini-LED ?

En 2020, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple travaillait sur un iPad mini avec un écran LED, un appareil qu’il pensait lancer à la fin de l’année. Cela ne s’est pas produit, et les rumeurs de mini-LED ont disparu jusqu’à ce que DigiTimes affirme en juillet 2021 que l’iPad mini 6 serait doté d’un tel écran.

Malheureusement, l’analyste des écrans Ross Young pense que les informations de DigiTimes sont inexactes, et il affirme que l’iPad mini 6 n’inclura pas d’écran mini-LED. Cela peut paraître logique car à l’heure actuelle, le mini-LED est limité au modèle iPad Pro le plus haut de gamme et l’iPad mini est proposé à un prix beaucoup plus abordable.

Young a déclaré qu’il avait parlé à Radiant Opto-Electronics, le fournisseur qui, selon DigiTimes, fabriquerait l’écran. La technologie mini-LED permettrait de concevoir des produits plus fins et plus légers tout en offrant de bonnes performances en matière de gamme de couleurs, de contraste élevé et de HDR, ainsi que de gradation locale, qui réduit le rétroéclairage derrière les zones noires de l’écran tout en gardant les parties lumineuses allumées.

Date de sortie de l’iPad Mini 6

L’iPad mini 6 devrait sortir cet automne, mais aucune date de lancement précise n’a encore été fixée. Apple va organiser un événement en septembre pour dévoiler l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, mais l’iPad mini 6 devrait arriver plus tard.

On s’attend à ce qu’Apple organise plusieurs événements à l’automne cette année, ce qui signifie que nous pourrions voir arriver l’iPad mini 6 en octobre ou novembre.