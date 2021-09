Le permis et la carte d’identité sur l’iPhone arrivent aux États-Unis

Apple a partagé aujourd’hui la liste des premiers États américains qui permettront à leurs résidents d’ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité nationale à l’application Wallet sur l’iPhone et l’Apple Watch. L’Arizona et la Géorgie seront les premiers États à prendre en charge cette fonctionnalité, suivis par le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah, selon Apple.

Apple est déjà en pourparlers avec de nombreux autres États américains dans le cadre de son plan visant à offrir cette fonctionnalité à l’échelle nationale à l’avenir, selon Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay et Apple Wallet.

Apple a déclaré que certains points de contrôle de sécurité de la Transportation Security Administration (TSA) dans les aéroports américains participants seront les premiers endroits où les clients pourront présenter leur permis de conduire numérique ou leur carte d’identité nationale dans l’application Wallet. Les États participants et la TSA partageront plus d’informations à une date ultérieure et indiqueront quand et où cela sera pris en charge.

La possibilité d’ajouter un permis de conduire ou une carte d’identité à l’application Wallet est une fonctionnalité d’iOS 15, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation d’Apple, qui sera lancée publiquement plus tard cette année.