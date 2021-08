Jeu du jour : Assetto Corsa Mobile (iPhone & iPad – 4,99€)

L’éditeur 505 Games vient de lancer Assetto Corsa Mobile, la version portable de la simulation de course officielle du GT World Challenge, disponible dès aujourd’hui sur iPhone et iPad au prix de 4,99€.

Cette nouvelle version de la référence ultime de jeux de simulation de course arrive sur iOS grâce au développeur Digital Tales, qui s’appuie sur les années de savoir-faire de KUNOS Simulazioni pour offrir une expérience de conduite inégalée sur mobile.

Inspiré de la célèbre franchise Assetto Corsa, Assetto Corsa Mobile simule les sensations d’un véritable cockpit de pilote. Choisissez parmi six modes distincts : commencez par l’Entraînement pour appréhender les ficelles du métier puis passez en Course Classique pour tester vos compétences. Tentez de réaliser le meilleur temps au tour dans le mode Time Attack, améliorez votre régularité dans le mode Endurance, apprenez à contourner vos adversaires dans le mode Overtake et visez la vitesse pure dans le mode Vitesse.

Prenez le volant de 59 voitures de course officielles et pilotez sur 9 circuits différents, chacun ayant été scanné au laser directement depuis Assetto Corsa. Chaque circuit met au défi les coureurs automobiles les plus chevronnés, qui devront composer avec des conditions météorologiques diverses et variées. Digital Tales a apporté un soin particulier aux commandes d’Assetto Corsa Mobile afin que même les courses sous la pluie soient amusantes : personnalisez les commandes de contrôle, du pavé tactile, ou encore l’assistance à l’accélération.

Pour célébrer le lancement du titre sur mobile, 505 Games s’est associé à des marques prestigieuses telles Lamborghini, Ferrari et Maserati, afin de garantir aux joueurs une expérience de course intense et immersive dans les meilleurs véhicules de course. Le jeu Assetto Corsa bénéficie d’un réalisme et d’un challenge ayant longtemps captivé les pilotes professionnels comme Charles LeClerc et Valentino Rossi.

Assetto Corsa Mobile est la parfaite porte d’entrée dans l’emblématique franchise éponyme. Le jeu disponible depuis l’App Store de l’iPhone et de l’iPad au prix de 4.99€.