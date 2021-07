Apple propose la bêta 4 d’iOS 15 et d’iPadOS 15

Deux semaines après le lancement de la bêta 3, Apple vient de proposer aux développeurs la bêta 4 d’iOS 15 et d’iPadOS 15. La Pomme a lancé plusieurs versions bêtas dans le but de tester certaines fonctionnalités et d’anticiper la sortie de la version officielle.

À noter que les développeurs peuvent accéder à cette quatrième version bêta d’iOS 15 en se rendant dans les « Réglages » de leur iPhone ou iPad, dans « Général » puis « Mise à jour logicielle ». La bêta 4 est également disponible à partir du « Dev Center » d’Apple. Comme toujours, les bêta testeurs doivent attendre la bêta publique pour pouvoir l’installer sur leur appareil.

La version 15 d’iOS arrivera avec plusieurs nouveautés qui devraient plaire aux utilisateurs, notamment le Live Test qui leur permet de copier un texte à partir de l’appareil photo, des notifications mieux organisées, ou encore le support de FaceTime sur les PC et les smartphones Android.

Parmi les nouveautés au programme, la bêta 4 d’iOS 15 supporte la nouvelle batterie externe MagSafe. Pour l’iPad, le navigateur mobile Safari s’inspire beaucoup dans son interface de macOS Monterey. Dans « Raccourcis », une nouvelle action « Revenir à l’écran d’accueil » est disponible. Enfin, au sein de l’application « Réglages », une nouvelle icône est disponible pour régler les notifications.