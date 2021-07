La production des AirPods 3 débuterait en août

Les AirPods 3 arrivent très bientôt ! Apple lancerait effectivement la production dans le courant du mois d’août selon Nikkei. L’iPhone 13 devrait également commencer sa production dans le même temps. Plusieurs rumeurs avaient déjà circulé sur les AirPods 3, notamment pour la date de sortie. Certains assurent que leur sortie était prévue pour le premier semestre de 2021. D’autres ont évoqué le second semestre.

Un design proche des AirPods Pro, mais sans leurs spécificités

Apple pourrait officialiser ses AirPods 3 dès septembre, aux côtés de l’iPhone 13. Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, les AirPods 3 auront une tige plus courte que les écouteurs existants, pour se rapprocher de celui des AirPods Pro, sans pour autant avoir leurs spécificités. La réduction active de bruit ne devrait pas être disponible, par exemple.

Une nouvelle paire d’AirPods Pro devrait également voir le jour. Apple retirerait la tige et les écouteurs ressembleraient beaucoup plus aux Beats Studio Buds. Mais les nouveaux AirPods Pro n’arriveraient pas avant le premier semestre de 2022. À voir donc ce que la marque à la pomme nous réserve, mais elle refuse vraisemblablement de lever de pied au niveau des nouveautés. La rédaction de World is Small a hâte de voir ce dont il en retourne.