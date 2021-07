Q2 2021 : Xiaomi, 2e vendeur de smartphones au monde devant Apple

Apple était le troisième vendeur de smartphones au monde au deuxième trimestre 2021, selon les estimations des expéditions de smartphones partagées hier par Canalys.

Les ventes d’iPhone ont été dépassées par les ventes de smartphones Samsung et de ceux du fabricant chinois Xiaomi, ce dernier dépassant Apple et prenant la deuxième place pour la première fois.

Samsung a été le premier vendeur de smartphones avec 19% de parts de marché et une croissance de 15%, tandis que Xiaomi a obtenu 17% de parts de marché grâce à une croissance de 83 % de ses ventes de smartphones au cours du Q2 2021. Apple a obtenu 14% de parts de marché, suivi de Oppo et Vivo avec 10% chacun.

La croissance de Xiaomi est due à ses activités à l’étranger, l’entreprise ayant augmenté ses expéditions de plus de 300% en Amérique latine, de 150% en Afrique et de 50% en Europe occidentale. Xiaomi est connu pour vendre des smartphones plus abordables, et son prix de vente moyen est environ 75% moins cher que celui des iPhone d’Apple.

À l’avenir, pour dépasser Samsung, Canalys suggère que Xiaomi devra augmenter ses ventes d’appareils haut de gamme comme le Mi 11 Ultra, dont le prix est supérieur à 900 dollars.

Les expéditions mondiales de smartphones varient d’un trimestre à l’autre, et ce sont généralement Apple et Samsung qui occupent la première et la deuxième place. Au quatrième trimestre de 2020, Apple était le premier vendeur de smartphones dans le monde en raison des fortes ventes des modèles iPhone 12. Il est donc possible qu’Apple dépasse Xiaomi au cours des trimestres suivants, à l’approche du lancement de l’iPhone 13.