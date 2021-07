iPhone : nouveau brevet de caméra périscopique déposé par Apple

Depuis longtemps, les équipes de la Pomme travaillent pour équiper l’iPhone d’un système de caméra périscopique. Récemment, Apple a déposé un brevet lié à cette technologie.

En équipant l’iPhone d’une caméra périscopique, l’utilisateur profitera d’une meilleure capture de la lumière. Par conséquent, le zoom optique ainsi que la qualité d’image seront améliorés.

Pour rappel, l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max disposent respectivement d’un zoom optique 2x et 2,5x. Si Apple équipait l’iPhone d’une caméra périscopique, l’utilisateur bénéficierait d’un zoom optique beaucoup plus performant.

À noter que le premier smartphone à intégrer ladite technologie est l’Oppo 5X sorti en 2017. Depuis quelques années, la firme de Cupertino planche sur le sujet. Un premier brevet a été déposé en 2016, un deuxième en 2019 et le troisième est apparu aujourd’hui.

Le brevet a été repéré comme souvent par Patently Apple. Celui-ci montre que le géant américain a continué ses travaux sur les prismes pour rediriger le signal lumineux horizontalement à l’intérieur du smartphone et ainsi s’affranchir de la notion de profondeur. Il s’agit donc d’un double prisme.

Selon les dires des analyses, les premiers iPhone dotés d’une caméra périscopique sortiraient en 2022 ou 2023. Pour Ming-Ci Kuo, cette technologie arriverait sur l’iPhone 15 prévu dans deux ans (lire : Les iPhone de 2023 équipés d’un téléobjectif périscopique ?).