Apple TV+ va travailler avec la société de production russe AR Content

Pour alimenter le catalogue d’Apple TV+ et le rendre de plus en plus riche et attractif pour les utilisateurs, la Pomme ne cesse de multiplier les accords avec les sociétés de production. Récemment, la firme de Cupertino a signé avec AR Content, une entreprise de production russe.

Selon les dires d’Alexander Rodnyansky, le directeur d’AR Content, le contrat avec Apple ne concerne pas uniquement la création des contenus en langue russe. L’entreprise alimentera Apple TV+ de plusieurs séries et films en toutes les langues.

Pour Rodnyansky, cet accord est inédit. Pourquoi ? Apple est le premier service de streaming à signer avec une société de production russe. Ce pays n’est pas dans le viseur des concurrents d’Apple TV+. Netflix, Amazon et Disney s’intéressent davantage aux productions américaines, européennes et asiatiques.

Le directeur de l’entreprise de production russe a dévoilé plusieurs informations concernant le contrat signé avec Apple. Par ailleurs, l’homme a indiqué que plusieurs contenus seront prochainement proposés sur Apple TV+, dont certains seront tournés en Russie et d’autres à l’étranger.

Pour rappel, AR Content a déjà produit des films qui ont connu un grand succès en Russie tels que « Cloud Atlas », « Machete Kills » et « Sin City : A Dame to Kill for ».