Un écran mini-LED sur l’iPad Pro 11 pouces de 2022 ?

Récemment, Ming-Chi Kuo a publié un rapport concernant les prochains produits d’Apple. Selon les dires de l’analyste, la firme de Cupertino pourrait équiper l’iPad Pro de 11 pouces d’un écran mini-LED en 2022.

« Nous prévoyons que les nouveaux produits équipés de mini écrans LED en 2022 incluent l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, ainsi que le MacBook Air nouvellement conçu », indique l’analyste dans son rapport.

Pour rappel, la technologie mini-LED est plus puissante que le LCD. Si l’information de Kuo se confirme, l’iPad Pro de 11 pouces profiterait d’une meilleure luminosité et d’un meilleur contraste, ce qui ne peut que plaire aux utilisateurs. Cette technologie s’appuie sur 10 000 mini-LED disposées en 2596 zones de dimming, ce qui offre à l’appareil des rapports de contraste plus élevés. Ainsi, il peut gérer avec précision les zones rétroéclairées. L’écran mini-LED est également capable de réduire l’effet de blooming.

Par ailleurs, les analystes indiquent que le géant américain préparerait un iPad équipé d’un écran OLED en 2023. Le passage aux écrans mini-LED ne serait donc que temporaire.

Pour finir, rappelons que Bloomberg a également indiqué que les équipes d’Apple travailleraient sur un nouvel iPad Pro compatible avec la recharge sans fil.